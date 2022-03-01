Джа Морэнт поставил сверху через Якоба Пелтля

Джа Морэнт поставил сверху через Якоба Пелтля

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт исполнил эффектный данк в матче с «Сан-Антонио» (118:105). Морэнт поставил сверху через центрового техасцев Якоба Пелтля.

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