Роскачество предупреждает: будьте осторожны при покупках на Wildberries и Ozon — не платите своей картой Юлия ЧелкановаПокупая товары в интернет-магазинах, таких как Wildberries и Ozon, российские потребители должны быть особенно внимательными.
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