Баффет опасается, что его дети не успеют раздать его $150 млрд

Американский предприниматель Уоррен Баффет, один из самых богатых людей мира, сообщил, что его трое детей могут не успеть распределить его состояние, оцениваемое примерно в 150 миллиардов долларов, на благотворительность до конца своей жизни.
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