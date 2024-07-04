Солнечногорск стал первым среди округов Подмосковья по росту цен на жилье

В первую тройку также вошли городские округа Раменское и Богородский. Лидерство этих локаций эксперты объясняют устойчивым спросом Городской округ Солнечногорск занял первое место в рейтинге локаций Московской области по темпам годового роста средней цены 1 кв.
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