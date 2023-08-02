Варицкий о легионерах: «В Америке людям все равно, что происходит за пределами их страны, поэтому игроки спокойно едут в Россию. Уже и чехи начали возвращаться, за год мозги встали на место»

– В сторону иностранцев-европейцев пытались смотреть или сейчас их привезти слишком сложно даже с вашими наработанными связями? – Конечно, пытался и отслеживал европейцев, потому что они играют рядом и это удобно делать, тем более их хоккей схож с нашим.
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