Петербургское изобразительное искусство и креативная индустрия

В последние десятилетия в Петербурге активно развиваются креативные индустрии, формируются все новые креативные пространства, нацеленные на взаимодействие разных художественных институций и репрезентацию современного искусства.
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