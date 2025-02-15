Общественная палата организовала опрос об образе победы РФ в СВО

Общественная палата РФ по вопросам суверенитета организовала в социальных сетях опрос россиян «Образ будущей победы» о том, каким они видят итог специальной военной операции, рассказал РИА Новости глава комиссии, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.