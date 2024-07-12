Какие 9 вещей в вашем гардеробе могут нанести вред здоровью

Часто самые модные и популярные вещи в женском гардеробе могут стать настоящей угрозой для здоровья. Мы редко задумываемся о том, как наш выбор одежды и аксессуаров влияет на нас, однако это важно учитывать, чтобы избегать потенциальных проблем.