Елена Летучая передвигается на костылях со стразами после операции на ноге

Елена Летучая, фото: kp.ruТелеведущая Елена Летучая восхищает своих поклонников своим непревзойденным стилем и непоколебимой силой духа! Независимо от сложностей, с которыми она столкнулась, она продолжает вести свою активную жизнь с изяществом и элегантностью.