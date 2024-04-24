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Елена Летучая передвигается на костылях со стразами после операции на ноге

Елена Летучая передвигается на костылях со стразами после операции на ноге

Елена Летучая, фото: kp.ruТелеведущая Елена Летучая восхищает своих поклонников своим непревзойденным стилем и непоколебимой силой духа! Независимо от сложностей, с которыми она столкнулась, она продолжает вести свою активную жизнь с изяществом и элегантностью.

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