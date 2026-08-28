Профессор МГУ Медведев назвал пальмовое масло частью здорового рациона

Заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ Олег Медведев рассказал, что умеренное употребление пальмового масла может быть частью сбалансированного питания, передает Общественная Служба Новостей .
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