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В Симферополе задержали «гнилого человека» – врача-ждуна

В Симферополе задержали «гнилого человека» – врача-ждуна

Политнавигатор В Симферополе правоохранители задержали заместителя главного врача клинической больницы (бывшая Железнодорожная больница) Андрея Перелыгина.

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Комментарии
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b
bs59
вообще то это не на штраф а на срок тянет это угрозы убийства и пропаганда нацизма,надо бастрыкину разобраться с теми кто предьявляет обвинение!
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19 час.
Алекс Сэм
Вагнера разберутся.
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19 час.
СЕРГЕЙ Лютов
&quot;Решением суда замглавврача арестован на 15 суток, ему также назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.&quot; А по головке суку не погладили со словами: &quot;Больше так не делай?&quot; - На хозработы в места не столь отдаленные - трудотерапия должна быть прописана по полной!
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16 час.

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