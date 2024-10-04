Политнавигатор В Симферополе правоохранители задержали заместителя главного врача клинической больницы (бывшая Железнодорожная больница) Андрея Перелыгина.
В Симферополе задержали «гнилого человека» – врача-ждуна
Комментарии
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b
bs59
вообще то это не на штраф а на срок тянет это угрозы убийства и пропаганда нацизма,надо бастрыкину разобраться с теми кто предьявляет обвинение!
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19 час.
Алекс Сэм
Вагнера разберутся.
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19 час.
СЕРГЕЙ Лютов
"Решением суда замглавврача арестован на 15 суток, ему также назначен штраф в размере 50 тысяч рублей." А по головке суку не погладили со словами: "Больше так не делай?" - На хозработы в места не столь отдаленные - трудотерапия должна быть прописана по полной!
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16 час.
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