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Вратарь «Калгари» Маркстрем мог сделать 10-й шатаут в сезоне, но ошибся на выходе в овертайме матча с «Баффало»

Вратарь «Калгари» Маркстрем мог сделать 10-й шатаут в сезоне, но ошибся на выходе в овертайме матча с «Баффало»

Вратарь «Калгари» Якоб Маркстрем упустил шанс сделать 10-й шатаут в сезоне. 32-летний швед допустил ошибку в овертайме матча с «Баффало» (0:1 ОТ), до этого отразив 33 броска из 33.

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