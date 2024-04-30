Крупнейшие акционеры Glencore хотят сохранить угольные активы

В ноябре прошлого года Glencore объявила о планах по отказу от угольных активов. Компания заявляла о намерении выделить бизнес в течение двух лет после закрытия сделки по покупке сталелитейных угольных активов Teck Resources Ltd.
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