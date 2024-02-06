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На строительство метро «Кудрово» могут выделить 35 млрд рублей из федерального бюджета

Оценочные расходы на проектирование и строительство составляют 32 млрд рублей. На строительство станции метро «Кудрово» Лахтинско-Правобережной линии планируется выделить из федерального бюджета 35,7 млрд рублей.

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