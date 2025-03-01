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Дошло ли до Европарламента то, что сказал там Джеффри Сакс?

Дошло ли до Европарламента то, что сказал там Джеффри Сакс?

Наталия Ефимова Лично я когда слушала и читала, пребывала в таком воодушевлении, как вы. Действительно, как мне пишут мои друзья-читатели, он все разложил по полочкам.

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Комментарии
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ЕК
Елена Каратеева
Жаль, что миром правят дельцы...
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1 д.
S
Sobering
https://boosty.to/zolotarevdm Речь В Европарламенте, Потрясшая Мир • Джеффри Сакс
Daily Planet - События • Факты • Комментарии
boosty
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1 д.
лл
лина любимцева
ВСЕ предельно ясно было сказано. Но учитывая, что Европа ТУПАЯ, они наверняка так ничего и не поняли из-под британского каблука...
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17 час.
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