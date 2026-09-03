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Царьград

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Мария Машкова раскрыла детали борьбы с раком щитовидной железы

Мария Машкова раскрыла детали борьбы с раком щитовидной железы

Актриса Мария Машкова рассказала о перенесённой операции из-за рака щитовидной железы, который был обнаружен в 2012 году благодаря Ирине Купченко.

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