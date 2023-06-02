Федеральное агентство новостей №1

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Водохранилище в Испании практически опустело из-за засухи

Водохранилище в Испании практически опустело из-за засухи

Жители испанского региона Риальб, проживающие рядом с водохранилищем, обеспокоены тем, что оно оказалось заполнено всего на восемь процентов из-за сильной засухи, поразившей Каталонию в последние месяцы.

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