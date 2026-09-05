НАЧАЛОСЬ: "Добро пожаловать" в классы с мигрантами - Учительница уволилась из школы... Будущая элита Русского Мира!

Учительница английского языка одной из местных школ уволилась из-за восьмиклассника, который обещал надругаться над преподавателем и называл своих одноклассниц проститутками.
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Первое
Отменить исключительно вредный «Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ», который ничего не говорит об обязанностях ученика, о правах и обязанностях Учителя и Родителей. А прав без обязанностей не бывает. Поэтому
1.1. Необходим новый Закон об образовании в России.
1.2. До введения нового Закона принять в ускоренном порядке Сталинские законы об образовании (Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О структуре начальной и средней школы в СССР» и другие).
Второе
В Российской империи должно быть одно Министерство образования.
Третье
Армия Российской империи, по-видимому, не так сильно пострадала от многочисленных «инвалидов ЕГЭ». Поэтому считаю целесообразным
3.1. Поручить Главному управлению Военно-учебных заведений проведение реформы системы образования России с указанием ответственного (одного) и сроков. В соответствующем Указе должна быть мотивировочная часть по образцу Приказа № 227 от 28 июля 1942 года («Ни шагу назад»).
3.2. Направлять офицеров запаса, после курсов повышения квалификации, на гражданскую службу в качестве руководителей. Даже если не у всех офицеров запаса есть чисто преподавательский опыт, у них есть опыт командования людьми.
Четвёртое
Вернуть форму одежды для гражданских государственных служащих, введённую Николаем I 11 марта 1834 года и отменённую большевиками после октябрьского, 1917 года, переворота.
С уважением, Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
Когда недоумки превращают свои "хотелки" в государственную политику, лучше побыстрее от таких чиновников избавляться.
Разрушают школы и институты мигрантами,преподаватели увольняются
Когда же до Путина дойдёт что он уничтожает завозом черножопых в Россию наших детей . На всё это ещё добавляется без мозглый министр образования. На какой помойки Путин их набирает?
Вопрос к нашим уважаемым (ну, не очень) правоведам:
-Если ученик оказался в состоянии нанести смертельный удар ножом учителю- то не следует ли его судить именно как убийцу? Без всяких этих всхлипов про то, что «он еще маленький и не осознавал»..
Минуточку!
Вот этот малыш с ножом в кармане заранее готовился к преступлению. И заранее знал, что по нашим таким гуманным законам, ему ничего не будет!
Так вот: Разве не является вот этот преступник с ножом- преступником, посягнувшим на жизнь другого человека?
Ну а несли так- то разве не будет справедливым смертный приговор этому недоумку?
В самом деле:
Если у тебя хватило сил убить другого человека- так изволь отвечать за убийство!
Разве не об этом говорит справедливость?
Про учителя, который входит в класс, как Запашный входит к тиграм- это, конечно, образ!
Вот только автор забыл сказать, что Запашный имеет средство воздействия на этих хищников- хороший хлыст! А чем вооружен учитель? Да его засудят даже не за удар плеткой- а просто за то, что вышвырнул за шиворот хулигана из класса! Они же ДЕТИ!
Ну, правда, эти детишки уже умеют зарезать барана и разделать его. И у каждого такого ребенка в кармане нож, который он будет пускать в действие по всякому поводу и даже без всякого повода. Потому, что хорошо усвоил: Он- ребенок! И взрослые не имеют права его тронуть! А вот у него пока еще нет никаких обязанностей. Но зато есть ПРАВА!
И он своими правами будет пользоваться!
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!