Симоньян прокомментировала ключевые моменты интервью Карлсона с Путиным

МОСКВА, 9 февраля, ФедералПресс. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале назвала важные аспекты интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
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