Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир после визита в Казахстан приехал в Ростов-на-Дону. Там он посетил штаб Южного военного округа, заслушал доклады о ходе спецоперации и ознакомился с новыми образцами военной техники.
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