Взлетим раньше?

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи 3 мая с председателем правительства России Михаилом Мишустиным сообщил, что новый авиационный двигатель ПД-35 появится уже через два-три года — существенно раньше намеченного срока.
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