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Аргументы недели

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Нотариусы фиксируют «омоложение» завещателей

Нотариусы фиксируют «омоложение» завещателей

В Федеральной нотариальной палате России отмечают устойчивую тенденцию: всё чаще завещания составляют люди в возрасте 35–40 лет.

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