ВСУ не отдадут Авдеевку: Киев срывает планы русских на зимнее наступление

Украинская армия перебрасывает в район Авдеевки одно из лучших подразделений — 3-ю бригаду, которая считается элитной, долгое время держалась в резерве и единственная в этом районе сохраняет боеспособность.
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