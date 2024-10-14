«Обратились к военному прокурору для медкомиссии Литвина. Данный гражданин может покинуть РФ». Виталий Бородин о словах блогера про военный билет

– Екатерина Мизулина выставила ролик, в котором Литвин говорит, что купил военный билет. Он сам это говорит на видео, никто за него не говорит.
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