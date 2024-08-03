В Подмосковье завершился открытый чемпионат региона по гольфу

Скриншот видео Сотни российских спортсменов показали свое мастерство и точность в одном из самых непривычных для нашей страны видов спорта: все они стали участниками открытого чемпионата московской области по гольфу.
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