В Омской области простились с погибшим на СВО 32-летним железнодорожником В ноябре 2023 года москаленец подписал контракт на военную службу.
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В Омской области простились с погибшим на СВО 32-летним железнодорожником В ноябре 2023 года москаленец подписал контракт на военную службу.