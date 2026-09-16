Оркестр МВД России отпраздновал 20-летие грандиозным концертом в Твери

В мультимедийном парке «Россия – моя история» состоялось масштабное культурно-патриотическое мероприятие, приуроченное к знаменательной дате: в этом году Академический симфонический оркестр Министерства внутренних дел Российской Федерации отмечает свой 20-летний юбилей.
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