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Депутат гордумы Щебеньков раскритиковал непрямые выборы мэра Читы

Депутат гордумы Щебеньков раскритиковал непрямые выборы мэра Читы

Депутат думы Читы Александр Щебеньков раскритиковал непрямые выборы мэра города."Почему вы лишаете граждан прав? Какой конкурсный отбор? Вы хоть конституцию откройте, там написано, что любой гражданин может участвовать в прямых выборах мэра.

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