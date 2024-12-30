Украинский философ смело ответил на вопрос «А нас за що?»

Украинская националистическая идеология враждебна для всех стран-соседей. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский публицист, доктор философских наук Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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