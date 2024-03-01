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Россия может помочь Приднестровью ударом ТЯО по острову Змеиный

Россия может помочь Приднестровью ударом ТЯО по острову Змеиный

  Защита интересов жителей Приднестровья является одним из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами, заявили в МИД РФ после обращения съезда депутатов Верховного совета ПМР по поводу экономической блокады со стороны Молдавии.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Помочь Приднестровью ударом ТЯО по острову Змеиный может только Морозова!  Надо же нести такую чушь!
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18 час.
ГМ
Георгий Михалев
Можно расхерячить не только остров Змеиный, но и например, какой ни будь остров в Баренцевом море, мало ли островов. Тут главное начать херячить.
Ответить
4 час.

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