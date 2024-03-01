Россия может помочь Приднестровью ударом ТЯО по острову Змеиный

Помочь Приднестровью ударом ТЯО по острову Змеиный может только Морозова! Надо же нести такую чушь!

ГМ

Георгий Михалев

Можно расхерячить не только остров Змеиный, но и например, какой ни будь остров в Баренцевом море, мало ли островов. Тут главное начать херячить.