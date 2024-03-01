Россия может помочь Приднестровью ударом ТЯО по острову Змеиный

Защита интересов жителей Приднестровья является одним из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами, заявили в МИД РФ после обращения съезда депутатов Верховного совета ПМР по поводу экономической блокады со стороны Молдавии.
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