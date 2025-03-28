Бессараб: бесплатные путевки в санаторий могут получить инвалиды и ветераны

Граждане из разных льготных категорий, включая ветеранов боевых действий, инвалидов, детей-инвалидов и участников Великой Отечественной войны (ВОВ), имеют возможность бесплатно получить путевку в санаторий за счет государства.
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