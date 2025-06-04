Необходимо жесткое продвижение Вооруженных сил РФ к назначенной цели. Об этом корреспонденту aif.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, говоря об ответе на подрывы мостов в Курской и Брянской области.
В Госдуме высказались о возмездии «Орешником» в ответ на теракты ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛО
Людмила Оркина
Жёсткое продвижение к намеченной цели, это и так должно быть согласно нашим целям и планам. А вот возмездие за такие масштабные теракты обязательно должно быть отдельно. Чтобы не повадно было! Это нужно для имиджа страны. Это ответ! Иначе считают, что мы не отвечаем, потому что слабые и трусливые. И происходят следующие теракты.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии