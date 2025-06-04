В Госдуме высказались о возмездии «Орешником» в ответ на теракты ВСУ

ЛО

Людмила Оркина

Жёсткое продвижение к намеченной цели, это и так должно быть согласно нашим целям и планам. А вот возмездие за такие масштабные теракты обязательно должно быть отдельно. Чтобы не повадно было! Это нужно для имиджа страны. Это ответ! Иначе считают, что мы не отвечаем, потому что слабые и трусливые. И происходят следующие теракты.