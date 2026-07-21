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Иркутск Сегодня

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Дороги на перекрёстках с трамвайными путями меняют в Иркутске по ночам

В Иркутске продолжают ремонтировать дорожное покрытие на перекрёстках с трамвайными линиями. Сегодня ночью бригада МУП «Иркутскавтодор» заменила бетонные плиты на пересечении улиц Партизанской и Софьи Перовской.

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