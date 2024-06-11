В Ростовской области скончался ребёнок с онкологией, эвакуированный спецбортом из Китая

Мальчик на протяжении трёх лет боролся со смертельным недугом, но чуда не случилось.В Ростовской области скончался 8-летний мальчик, который на протяжении трёх лет отчаянно сопротивлялся онкологическому заболеванию.
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