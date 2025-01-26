Советский Иж Юпитер показывает класс на бездорожье

Пришло время для автора канала «MOTO KOR.» отправиться в очередное путешествие на старом мотоцикле. В этот раз он решил восстановить «историческую справедливость», показать, как эксплуатировали советскую технику в сельской местности лет 40-60 назад.
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