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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Юве» Карневали о Манчини в сборной: «Глава федерации мог бы работать эффективнее. Нужно звать не друзей, а способных людей. Серия А предлагала заплатить за тренера высокого уровня»

Генеральный директор « Ювентуса » Джованни Карневали не поддерживает решение пригласить Роберто Манчини на должность главного тренера сборной Италии .

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