Какой сегодня праздник: 2 октября

Сегодня, 2 октября, отмечается Всемирный день архитектуры. Это профессиональный праздник не только самих архитекторов, но и всех, без исключений, людей, в той или иной степени причастных к процессу возведения зданий.
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