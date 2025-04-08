Наша гордость: клип с поздравлением Овечкина набрал свыше 4,7 миллиона просмотров в соцсетях

Официальный клип с поздравлением российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с мировым рекордом от лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и телеканалов холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) набрал в социальных сетях порядка 4,7 миллиона просмотров.
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