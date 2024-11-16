В сборной Сирии опровергли, что 7 основных футболистов не смогут сыграть в матче с Россией

Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири отреагировал на заявление пресс-службы САФДиректор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири отреагировал на заявление пресс-службы САФ, что семь ключевых футболистов сборной не смогут принять участие в товарищеском матче против России, в том числе из-за травм.