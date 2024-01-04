Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Таисия Иванова
    Евреи-это народ изгой, из всех стран мира их выгнали и разорвали связи, никто не хотел с ними дружить, это история, а...«Надеюсь, такого ...
  • Галина Дуброва
    👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏«Кто победит – на...
  • Галина Дуброва
    👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍«Кто победит – на...

«Надеюсь, такого будет больше» – израильский офицер похвалил ВСУ за удары по Белгороду

«Надеюсь, такого будет больше» – израильский офицер похвалил ВСУ за удары по Белгороду

Политнавигатор ВСУ должны продолжать удары по российским городам с мирными жителями, поскольку израильский опыт показывает, что такие бомбёжки имеют эффект.

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Комментарии
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Галина 123
Евреи уже фашисты больше чем Гитлер со своим СС.
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58 мин.
Аркадий Цыганов
Зеля, Нетаньяху, Блинкен - что-то общее у них ))))
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53 мин.
Таисия Иванова
Евреи-это народ изгой, из всех стран мира их выгнали и разорвали связи, никто не хотел с ними дружить, это история, а ведь недаром это произошло, во всем мире среди людей к евреям нет доверия и любви.....
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8 мин.

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