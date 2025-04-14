Жительница Приморья получила 4 года за контрабанду военных документов.

Жительница Приморского края осуждена на 4 года за контрабанду военных документов через границу. Она незаконно перемещала материалы, которые могли быть использованы в создании техники для спецоперации России на Украине, сообщили в УФСБ региона.
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