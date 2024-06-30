Губерниев сыронизировал над РПЛ после приостановки матча Евро

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев после приостановки матча 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Германии и Дании в своем Telegram-канале опубликовал ироничный пост, посвященный игре в непогоду в Российской премьер-лиге (РПЛ).