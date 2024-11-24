Ступак о завершении карьеры: «Пока я сама не сказала, ничего еще не закончено. Этот сезон посвящаю семье, другим направлениям в своей жизни»

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что в нынешнем сезоне Ступак, скорее всего, пропустит турниры уровня чемпионата и Кубка России, но говорить о завершении спортивной карьеры еще рано.