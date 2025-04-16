СССР-Россия
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СССР-Россия

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«Это не ваша страна». Инсайдеры: грядет лютый разгром диаспор — Путин устал от мигрантского беспредела

«Это не ваша страна». Инсайдеры: грядет лютый разгром диаспор — Путин устал от мигрантского беспредела

(Будем надеяться что этот инсайд правдив, народ уже устал от мигрантского беспредела) Автор: Валентин Меликов Кремль решил всерьез взяться за разгром мигрантских диаспор в России, говорят инсайдеры.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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9 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Проблема с мигрантами, при попустительстве властей, разрослась и создаёт угрозу и гражданам России и самой власти. Досиделись. А старые бабушки говорили, что дырочку нужно зашивать, пока она только появилась. Россия везде опаздывает. Почему.
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7 час.
Дмитрий Литаврин
Лично я бы ещё и &quot;настоятельно рекомендовал&quot; президентам и правительствам, входящим в ОДКБ, помочь России, &quot;кто чем может&quot;! А то &quot;снег башка попадёт - совсем плохо будет!&quot;
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2 час.
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