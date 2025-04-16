(Будем надеяться что этот инсайд правдив, народ уже устал от мигрантского беспредела) Автор: Валентин Меликов Кремль решил всерьез взяться за разгром мигрантских диаспор в России, говорят инсайдеры.
«Это не ваша страна». Инсайдеры: грядет лютый разгром диаспор — Путин устал от мигрантского беспредела
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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9 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Проблема с мигрантами, при попустительстве властей, разрослась и создаёт угрозу и гражданам России и самой власти. Досиделись. А старые бабушки говорили, что дырочку нужно зашивать, пока она только появилась. Россия везде опаздывает. Почему.
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7 час.
Дмитрий Литаврин
Лично я бы ещё и "настоятельно рекомендовал" президентам и правительствам, входящим в ОДКБ, помочь России, "кто чем может"! А то "снег башка попадёт - совсем плохо будет!"
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2 час.
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