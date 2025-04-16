«Это не ваша страна». Инсайдеры: грядет лютый разгром диаспор — Путин устал от мигрантского беспредела

ИИ Иван Иванов СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ВТ Вячеслав Тарасов Проблема с мигрантами, при попустительстве властей, разрослась и создаёт угрозу и гражданам России и самой власти. Досиделись. А старые бабушки говорили, что дырочку нужно зашивать, пока она только появилась. Россия везде опаздывает. Почему.