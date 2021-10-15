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Высокомобильную спутниковую систему связи создали связисты ВВО в Республике Бурятия

Высокомобильную спутниковую систему связи создали связисты ВВО в Республике Бурятия

В условиях сжатых нормативов времени связистами был развернут узел связи, организована работа в режиме спутниковой связи, а также созданы условия, для защищенных от средств радиоэлектронной борьбы вероятного противника, каналов передачи данных.

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