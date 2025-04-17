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Царьград

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Readovka: враг выбит из Горнальского монастыря

Readovka: враг выбит из Горнальского монастыря

Сама обитель серьезно пострадала во время боев.Телеграм-канал Readovka сообщает и авторитетные телеграм-каналы военкоров цитируют это сообщение: Свято-Никольский Горнальский монастырь в Курской области освобожден от врага.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Надеюсь пленных не было!
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17 час.
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