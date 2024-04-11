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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Россияне и космос: во что верим и на что надеемся?

Каждый третий россиянин верит в то, события, происходящие в космическом пространстве, такие как взрывы на Солнце, падения метеоритов, образование «черных дыр», в той или иной степени влияют на его жизнь — 35% (2008 г.

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