Россияне и космос: во что верим и на что надеемся?

Каждый третий россиянин верит в то, события, происходящие в космическом пространстве, такие как взрывы на Солнце, падения метеоритов, образование «черных дыр», в той или иной степени влияют на его жизнь — 35% (2008 г.
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