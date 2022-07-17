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Генменеджер «Питтсбурга»: «Мэтисон – хороший игрок, просто Петри на данный момент подходит нам немного лучше»

Генменеджер «Питтсбурга» считает, что новый защитник Джефф Петри хорошо подходит команде.  Клуб выменял его у «Монреаля» вместе с форвардом Райаном Пелингом, отдав защитника Майка Мэтисона и выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2023.

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