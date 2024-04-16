Кораблестроители готовят к испытаниям первое в России судно на водороде

В мае будут проведены швартовые испытания, цель которых проверить качество постройки судна.фото: vk.com--> Испытания первого в России прогулочно-экскурсионного судна с энергетической установкой на водородном топливе начнутся на Зеленодольском заводе имени А.
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