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Кораблестроители готовят к испытаниям первое в России судно на водороде

Кораблестроители готовят к испытаниям первое в России судно на водороде

В мае будут проведены швартовые испытания, цель которых проверить качество постройки судна.фото: vk.com--> Испытания первого в России прогулочно-экскурсионного судна с энергетической установкой на водородном топливе начнутся на Зеленодольском заводе имени А.

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