В Новосибирске судят оборотней в погонах по делу школьницы из Усть-Тарки

Напомним сюжет этой драмы, которая произошла в 2010 году в селе Яркуль. Вечером 2 марта около 23 часов помощник начальника ОВД Кудрявцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «ГАЗ-3110», в котором также находился оперуполномоченный отделения уголовного розыска Бартоломей.