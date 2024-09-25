В Новосибирске судят оборотней в погонах по делу школьницы из Усть-Тарки

Напомним сюжет этой драмы, которая произошла в 2010 году в селе Яркуль. Вечером 2 марта около 23 часов помощник начальника ОВД Кудрявцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «ГАЗ-3110», в котором также находился оперуполномоченный отделения уголовного розыска Бартоломей.
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